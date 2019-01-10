Kayserispor - Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı
13 dakika önce
Antalya'da Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan hazırlık maçı fırtına nedeniyle yarıda kaldı.
Antalya'da Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan hazırlık maçı fırtına nedeniyle yarıda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kampta bulunan Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Osmanlıspor ile karşılaştı. Kayserispor karşılaşmaya; Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Varela, Umut Bulut ve Artem Kravets 11'i ile çıktı. Osmanlıspor henüz ikinci dakikada Eric Ayuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat karşılaşmanın 30'uncu dakikasında etkisini artıran yağmur nedeniyle karşılaşma her iki takımın teknik heyetlerinin görüşmeleri sonucunda hakem tarafından iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:16 Kaynak: DHA
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