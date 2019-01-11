Son Dakika Haberleri: Kayserispor Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı

Kayserispor Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı

1 saat önce

Antalya'da ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor ile Osmanlıspor arasında bugün Antalya'da oynanması planlanan hazırlık maçı yarıda kaldı.

Kayserispor Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı, System.String[]
Antalya'da ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor ile Osmanlıspor arasında bugün Antalya'da oynanması planlanan hazırlık maçı yarıda kaldı.

Saat 16.00'da başlayan hazırlık maçı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi. Daha önce Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile müsabaka oynayan vae 2-0 kaybeden, ikinci hazırlık maçını Boluspor ile oynamayı planlayan ancak sonradan Osmanlıspor ile müsabaka oynamaya karar veren Kayserispor, bunu da sağlıklı olarak gerçekleştiremedi.

Tek gol vardı

Kayserispor ile Osmanlıspor arasında Antalya'da oynanması planlanan ve saat 16.00'da başlayan müsabaka, dakikalar 24'ü gösterirken iptal oldu. Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken bastıran yoğun yağmurun ardından hakemler müsabakayı iptal edildi ve takımlar soyunma odasına gitti. Kayserispor kafilesi de, maçın oynandığı sahadan ayrılarak kamp yaptığı otele döndü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Hollanda, Antalya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı

İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti Kocam Evde Yok' Diye Eve Çağırıp, Gasbetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:22:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]