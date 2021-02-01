Kayserispor, Paz ve Sabovic'i açıkladı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile sözleşme yaptı.

Süper Lig'in 2.yarısına galibiyetle başlayarak moral depolayan ve ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Kadrosuna Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Anton Maglica, Karlo Muhar, Melik Okutan ve Kevin luckassen'i katan sarı kırmızılılar son olarak Nehuen Paz ve Besard Sabovic ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada stoper futbolcu Paz ile ilgili olarak "Kulübümüz, defans oyuncusu Nehuen Paz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Nehuén Paz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" cümleleri kurarken Sabovic ile ilgili olarak da "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)