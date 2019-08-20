Kayserispor PDFK'ya sevk edildi
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayseripor, PFDK'ya sevk edildi.
İstikbal Mobilya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
Kayseripor, PFDK'ya sevk edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Aytemiz Alanyaspor
maçında saha olayları ve çirkin ve köyü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol
Disiplin Kuruluna sevk edildi.
PFDK'dan yapılan açıklamada "Hukuk Müşavirliği'nce 20.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları alınan karar; İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ
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