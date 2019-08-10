Son Dakika Haberleri: Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

17 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri'ye gelen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Yunanistan'ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11'de forma giyen Henrique, daha önce de Astana, Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile Mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk'in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
(İHA)
İstikbal Mobilya, Pedro Henrique, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım! Manchester City'de Leroy Sane en az 6 ay yok Ünlü futbolcu Neymar'ın taciz davasında karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]