Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

Ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü'nün başkanı Yüksel Yıldırım , sosyal medyadan yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

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