Kayserispor Plange'yi idmana aldı
19 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Nii Plange'yi idmana aldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Nii Plange'yi idmana aldı.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonun ilk çalışmasını bugün gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik çoktu. Geçen sezondan kadroda bulunan kaleci Lung, Bernard Mensah, Hasan Hüseyin Acar
, Atila Turan, Emre Demir
, yeni transferler Ziya Alkurt ve Mert Kula
ile U19 takımı oyuncularının katıldığı idmanda yeni bir isim vardı.
Ganalı futbolcu Mensah'ın tavsiyesi üzerine sarı kırmızılı takımın ilk idmanına Nii Plange alındı. 30 yaşındaki Ganalı futbolcu Portekiz
ligi takımlarından FC Cesarense takımında oynuyordu. 30 Haziran'da sözleşmesi biten Plange ile ilgili son kararı teknik direktör Hikmet Karaman
verecek. - KAYSERİ
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