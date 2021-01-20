Kayserispor, Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
20.01.2021 19:57
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 2 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş