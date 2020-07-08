Kayserispor, Rizespor maçına hazır - Son Dakika

Kayserispor, Rizespor maçına hazır

HES Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HES Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın saat 18.30'da deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar antrenmanlarını tamamladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son idmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor, karşılaşma için bugün özel uçakla Rize'ye gidecek.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor
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