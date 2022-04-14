Kayserispor, Rizespor maçına hazır - Son Dakika
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Kayserispor, Rizespor maçına hazır

14.04.2022 20:37
Kayserispor, Rizespor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Yukatel Kayserispor tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 32 hafta sonunda 11 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 13 beraberlik alan Kayserispor, toplam 41 puan topladı. Yarın Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu doksan dakikada saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve sarı kart cezalısı Olivier Kemen forma giyemeyecek.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Kayserispor, Rizespor maçına hazır
Kayserispor, Rizespor maçına hazır

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Kaynak: İHA

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