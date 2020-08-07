Kayserispor, Robert Prosinecki dönemi bitti!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sliviu Lung ile yollarına devam edeceklerini ancak Robert Prosinecki ile ayrıldıklarını açıkladı.

Başkan Gözbaşı, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile de ayrılığı resmen duyururken şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Kayserispor'umuzda. Bu arada Çok değerli hocamız Prosenecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki birgün yine yollarımız kesişir."