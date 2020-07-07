Kayserispor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala çıkışını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, sahasında yenilgiyi unuttu.



Ligin ikinci yarısında sahasında 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik 4 galibiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında berabere kalırken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını da kazandı.



Kayserispor ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarında şu ana kadar 15 puan topladı. Kayserispor'un 2020 yılında oynadığı iç saha maçları ve sonuçları şöyle:



Kayserispor-Ankaragücü 1-1



Kayserispor-Antalyaspor 2-2



Kayserispor-Konyaspor 2-2



Kayserispor-Göztepe 1-0



Kayserispor-Yeni Malatya 2-1



Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0



Kayserispor-Beşiktaş 3-1







