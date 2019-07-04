Kayserispor sahaya iniyor
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın ilk antrenmanını yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
, yarın ilk antrenmanını yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00"da yapacağı ilk antrenman ile start vereceği duyuruldu. Kadir Has
Tesisleri'nde yapılacak olan ilk antrenman, basın mensuplarına ve taraftarlara açık olacak. - KAYSERİ
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