Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samat Aybaba ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgüz, yaptığı açıklamada Samet Aybaba'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağını dile getirdi.