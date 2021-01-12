Kayserispor seriyi bozmadı - Son Dakika

Kayserispor seriyi bozmadı

12.01.2021 08:55
Kayserispor seriyi bozmadı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0'lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:

1.Hafta: Kayserispor- Kasımpaşa 1-0

4.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1

17.Hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1

18.Hafta: Kayserispor- Malatyaspor 1-0

Sarı-Kırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kayserispor seriyi bozmadı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor seriyi bozmadı - Son Dakika Spor


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