Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Seriyi Sürdürmek İstiyor

Kayserispor, Seriyi Sürdürmek İstiyor

38 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Kayserispor, Seriyi Sürdürmek İstiyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada deplasmanda zor bir sınava çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da tek hedef 3 puan. Ligde son 10 maçta 5 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puanla 7.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar seriyi sürdürmekte kararlı. Ligde kalan son 10 haftada seriyi devam ettirmek isteyen olan İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü rakibi olan Çaykur Rizespor maçını kayıpsız geçip ardından oynayacağı Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçerek milli araya keyifli girmek istiyor.

Sarı-Kırmızılılar Çaykur Rizespor maçı için Cumartesi günü özel uçak ile Rize'ye gidecek. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dışında İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Pazar günü saat 16.00'da Rize Didi Stadyumunda oynanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:52 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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