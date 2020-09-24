Kayserispor Situm'u gönderecek - Son Dakika

Kayserispor Situm'u gönderecek

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Mario Situm ile yolları ayıracak.

Kayserispor Situm'u gönderecek, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Mario Situm ile yolları ayıracak.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvatistan'tan transfer edilen Mario Situm'un sözleşmesi feshedilecek. Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili gelen teklifleri değerlendiriyor. Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, takıma önemli takviyeler yapıldığını ancak bir iki takviye daha yapılması için çaba harcandığını söyledi. İsa Gün, "Yabancı oyuncularımızdan Antony Uzoddima Giresunspor'a kiralandı. Mario Situm ile ilgili en uygun teklifi değerlendirmek istiyoruz. Situm'u da gönderirsek yabancı kontenjanımızda yer açılır. O zaman bir oyuncu daha kadromuza katabiliriz" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hırvatistan, Hes Kablo, Yabancı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Situm'u gönderecek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi         
08:37
Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı         
07:54
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
California'da 2035 itibariyle benzinli ve dizel araçların kullanımı yasak olacak California'da 2035 itibariyle benzinli ve dizel araçların kullanımı yasak olacak         
00:33
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı         
00:09
Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor         
22:55
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 09:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Situm'u gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei