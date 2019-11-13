Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12 haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki lig maçında yaşanılan sakatlıkların takımın moralini bozduğunu söyledi.

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Uygun, "Sakatlıklar futbolcuları ister istemez demoralize etti. Zaten sakat olan futbolcu kadromuz vardı. Bu sakatlıklarla birlikte Gençlerbirliği kadrosunda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bir stoper mevki için dört kişinin yerinde oynamak zorunda kaldık. Elimizdeki kadronun kısıtlı olması kötü oynamadığımız maçta kayıp yaşamamıza sebep oldu." diye konuştu.

Bir kaç günlük aranın ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Bu hafta çalışma haftası. Yakın temas oyunlarını oynayacağız. Özellikle kuvvet çalışması yapacağız. Sürat ve devamlılığı çalıştıracağız. Bundan sonraki süreçte Kayserispor karakterli sporcularla birlikte daha da ayağa kalkacaktır. Bundan şüphemiz yok. Kayserispor'u inşallah çok daha güzel bir duruma getireceğiz. Gençlerbirliği maçını kazansaydık puan farkını azaltıp altımıza iki takımı alıyorduk ve üst tarafı yakalamış oluyorduk. Belki geriden gelmenin avantajlarını yaşayacağız. Ben bunu oyuncularıma anlatıyorum."

"Bir idol olarak dünya futbol arenasında yerini alacaklar"

Milli takım arasında hazırlık maçı yapmayı düşünmediklerini dile getiren Uygun, "Çünkü günde çift antrenmanlar yaparak bu işi hazır duruma getirme tarafındayız. Maç oynarsak sakatlık ihtimali yüksek, kadro yapımız geniş değil, gençlerimiz daha çok alternatif durumda. Olası sakatlık bizi daha kötü duruma götürür. Burada çok kaliteli futbolcular var. Sadece birliğe, beraberliğe, taktiğe, çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var. " ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'ın performanslarına da değinen Uygun, Emre ve Nurettin'in Kayseri'nin gururu olduğunu ve bu sporcularla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Emre ve Nurettin'in gelişimini yakından takip ettiğini aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Onların her şeyiyle sportif direktörümüz yakından ilgilenecek. Ayrıca Ömer Faruk hocamı da onlara tahsis ettim. Onların gelişimini sağlayacağız. Kayseri'deki dil eğitim kurumlarıyla anlaştık oralarda hem yabancı dil eğitimi anlamasını sağlayacağız. Bununla birlikte futbol kültürüyle birlikte sosyal yaşamda hedefi olacak var gücümüzle çalışmalarımızı yapacağız. Onları destekleyeceğiz. Oynayacaklar gelişecekler, çalışacaklar onlar bu ülkede bir idol olarak dünya futbol arenasında yerini alacaklar."

Antrenman

Uygun, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.