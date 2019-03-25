Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Salonda ısınma ve topla koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın ikinci bölümünde sarı-kırmızılı oyuncular, sahada gruplar halinde 5'e 2 pas çalıştı.

İdman, yarı saha yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

İdmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Deniz Türüç, Cristian Sapunaru ile ameliyat olan Bernard Mensah ve sakatlığı devam eden Kana Bıyık katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor
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