Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12.haftasında 24 Kasım 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu.



İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının VAR Hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR Hakemi ise Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. - KAYSERİ