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Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12.haftasında 24 Kasım 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının VAR Hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR Hakemi ise Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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