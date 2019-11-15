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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden idmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. - KAYSERİ
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