Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

- Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdüKAYSERİ - Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ - Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden idmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:43 Kaynak: İHA
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