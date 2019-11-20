Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, tam sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon ve güçlenmeye dayalı birleşik hareketlerle idmana devam etti. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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