Son Dakika Haberleri: Kayserispor Şorta Sponsor Buldu

Kayserispor Şorta Sponsor Buldu

1 saat önce

Kayserispor, forma şortuna sponsor buldu.

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Kayserispor, forma şortuna sponsor buldu. Kayseri Şeker Fabrikası ile anlaşma yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ekonomik sıkıntılara merhem olacak bir anlaşmaya imza koydu. Sarı Kırmızılı kulüp, en önemli sponsorlarından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası ile yeni bir anlaşma daha yaptı.

Kayserispor şortuna sponsor olan Bozankaya ile sezon başında gerçekleştirilen anlaşmanın sona ermesi üzerine Kayserispor Kulüp avukatı Orhan Taşçı, Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile görüşme yaparak sponsorluk üzerine anlaşmaya vardı.

Kayserispor, sezon sonuna kadar forma şortunda Kayseri Şeker Fabrikası logosunu taşıyacak. Kayserispor Kulüp Avukatı ve Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Kayserispor'umuzun en önemli sponsorlarından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası, yine şehrin takımına sahip çıkmıştır. 6 aylık sponsorluk anlaşmayı gerçekleştirdik. Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli sponsorlarımızın ve camiamızın bizlere verdiği desteğe layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Umarım Kayseri'mizin değerini layık olduğu noktaya elbirliği ile taşımayı başarırız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

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