Kayserispor, Süper Lig'den düşmeyeceğine inanıyor

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Süper Lig'de bu sezon küme düşmeyeceklerini inandıklarını söyledi.

Temel, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşadıkları sorunlara rağmen ligde kalacaklarına inandıklarını aktaran Temel, "Kayserispor istediğimiz, özlediğimiz çıkışını gerçekleştirecek. Yönetim kurulumuz bu konuda çalışmalarını yapmakta. Kayserispor'umuza yakışan, Kayserispor formasını hak eden ve onun için mücadele eden futbolcularımız var. Yeni transferlerle kadromuz güçlendirilecek. İnşallah istediğimiz yerde de ligi bitireceğiz. Bu takım düşmeyecek. Çünkü şehir, taraftar, teknik heyet ve yönetim inanıyor. Futbolcu kardeşlerimiz inanıyor. Yeni transferlerimizle inşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştikleri Fenerbahçe ile dost ve kardeş kulüp olduklarını belirten Temel, "Kayserispor 2008'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Müzemizde bir kupamız var. Hedefimiz 2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak. Bunun için de hem kulüp hem taraftar hem de futbolcularımız elinden gelen gayreti gösterecek. Burada önemli olan karşılaşmaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi. İnşallah güzel müsabakalar olacaktır. Turu atlamak istiyoruz. Bunu da başaracak oyunu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.