Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor, 41. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir , ligin son haftasında ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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