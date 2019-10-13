Son Dakika Haberleri: Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut
Son Dakika Spor Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut

8 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor’un tecrübeli takım kaptanı Umut Bulut, "Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor’un tecrübeli takım kaptanı Umut Bulut, "Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Toparlanacağız ve seri galibiyetler gelecek" dedi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 Ekim Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Kasımpaşa maçını mutlak kazanmak istiyor. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri olan Sarı-Kırmızılılar bu özleme son vermekte kararlı.

Ligin kendileri için yeniden başladığını belirten kaptan Umut Bulut yaptığı açıklamada," Lige kötü bir başlangıç yaptık. Böyle olmasını istemiyorduk ama oldu. Futbolun içerisinde böyle şeyler var. Lige verilen milli ara bizim için çok iyi oldu. Önümüzdeki Kasımpaşa maçını kazanarak hem ilk galibiyetimizi almak hem de toparlanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni teknik heyetimiz ile Kasımpaşa maçında 3 puan alacağız. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" diye konuştu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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