Kayserispor taraftarı forvet taleplerini düğün arabasına yazdı

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, forvet transfer istediğini artık düğün arabalarına yazmaya başladı.



Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonuna mağlubiyet ile başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da forvet transferi bekleniyor. Haftalardır sarı kırmızılı takıma kazandırılacak forvet futbolcuyu bekleyen sarı kırmızılı kulüp taraftarları, sabırsızlıklarını farklı şekilde dile getirir oldu. Sosyal paylaşım sitelerinden sitemlerini ve sabırsızlıklarını dile getiren Kayserispor taraftarı, Kulüp Başkanı Erol Bedir'e sesini ulaştırmaya çalışıyor. Son olarak bir düğün arabasının ardına forvet isteği yazıldı.



Bir Kayserispor taraftarı, düğün arabasının arkasına 'Bir gülüşü var. Sanırsın Kayserispor sahaya çıkıyor' yazısının hemen altına 'Forvet nerede Erol Başgan...' yazdırarak düğün gününde bile transfer beklediğini dile getirdi. - KAYSERİ