Kayserispor Taraftarı Maça Alınmayacak
1 saat önce
Antalyaspor'un yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına misafir takım taraftarı alınmayacak.
Antalyaspor
'un yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor
maçına misafir takım taraftarı alınmayacak.
Antalyaspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nda ikinci devre öncesinde toplanan Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan, 19 Ocak Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor- Kayserispor maçında, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının maça alınmaması kararı çıkmıştır. Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu bu maçı, 'A Grubu Riskli Müsabaka' kapsamında değerlendirmiştir. Kurul, müsabakanın güvenliği açısından yarın oynanacak maça misafir takım seyircisi ile hem Antalyaspor, hem de Kayserispor Passolig kartına sahip olanların alınmaması kararını vermiştir." - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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