Kayserispor taraftarı Mensah'a tepkili - Son Dakika

Kayserispor taraftarı Mensah'a tepkili

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, son iki maçta forma giyemeyecek olan Bernard Mensah'a tepki gösterdi.

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, son iki maçta forma giyemeyecek olan Bernard Mensah'a tepki gösterdi.

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Gaziantep FK maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan ve PFDK'dan 2 maç ceza alarak Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanacak maçlarda takımındaki yerini alamayacak olan Bernard Mensah'a tepki var. Kırmızı kart gördükten sonra açıklama yapan ve sinirlerine hakim olamadığını, üzgün olduğunu belirten Mensah'a sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. Sosyal paylaşım sitelerinden Mensah açıklamasına yorum yapan taraftarlar, ilginç yorumlar yaptılar. Mensah için sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:


'Futbolda hele böyle maç da sinirliydim lafı boş resmen takımı şattın'. Böylelerine ne demeli? Aldığın para zehri zıkkım olsun. Sen arkadaşlarıyın emeğine dahi saygı duymadın'. 'Amatör oyuncu değilsin. Tekme atmak ne demek. Milyon eurolar aliyorsan sinirlerine hakim olacaksin. En kritik macta yapmayacaksin. Zaten adam akilli oyuncu yok. Belkide daha hayirli oldu. Enver daha iyi oynar senin yerine'. 'Takımını yarı yolda bıraktı. Boy abdesti alsa yine arınamaz günahlardan'. 'O zaman Kayserispor'dan alacaklarından vazgeç. Takım küme düşerse takımda kal, bileyim senin delikanlı olduğunu'. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor taraftarı Mensah'a tepkili - Son Dakika Spor
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