Son Dakika Haberleri: Kayserispor Taraftarı Stada Alınmayacak

Kayserispor Taraftarı Stada Alınmayacak

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçı öncesi konuk ekibin taraftarına kötü haber geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçı öncesi konuk ekibin taraftarına kötü haber geldi. Zorlu mücadele öncesi Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu'nda güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının maça alınmaması kararı çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-beyazlılar ligin ilk maçında deplasmanda rakibine yenilerek sezona kötü başlamıştı.

Karşılaşma 'A Grubu Riskli Müsabaka' kapsamında

Zorlu mücadele öncesi toplanan Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının maça alınmaması kararı çıktı. Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu bu maçı, 'A Grubu Riskli Müsabaka' kapsamında değerlendirdi. Kurul, müsabakanın güvenliği açısından oynanacak maça misafir takım seyircisi ile hem Antalyaspor hem de Kayserispor Passolig kartına sahip olanların alınmaması kararını verdi.

Antalyaspor'da 4 eksik

Ligin ikinci yarısının ilk maçında rakibi karşısında rövanşı almak isteyen kırmızı-beyazlılarda Celustka, Diego ve Bahadır Öztürk, sakatlıkları nedeniyle Yekta Kurtuluş ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

2019'un ilk maçını 3 puanla kapatmak istiyor

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında 27 puan toplayıp spor otoritelerinin takdirini toplamıştı. Başarılı grafiğini ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 2019 yılının ilk maçını 3 puanla kapatmak istiyor. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan maça Antalyaspor taraftarlarının büyük ilgi göstereceği bekleniyor. Zorlu maçta Özgür Yankaya düdük çalacak. Hakem Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısa yapacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Antalya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor
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