Kayserispor taraftarı transfer istedi - Son Dakika
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Kayserispor taraftarı transfer istedi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Başkan Berna Gözbaşı'dan transfer isteğini tatlı tabağı ile gösterdi.

Kayserispor taraftarı transfer istedi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Başkan Berna Gözbaşı'dan transfer isteğini tatlı tabağı ile gösterdi.


Süper Lig'in ilk yarısını 10 puanla son sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer bekleniyor. Ligin ikinci yarısında çıkışa geçip tehlikeli bölgeden uzaklaşması beklenen sarı kırmızılı takımda Başkan Berna Gözbaşı transfer hamleleri yapacak. Kayserispor taraftarı gerçekleştirilecek transferleri bekliyor. Bazı taraftarlar da heyecanını ve merakını farklı gösteriyor. Başkan Berna Gözbaşı, dün akşam saatlerinde bir tatlı salonunda taraftarın kendisi için hazırladığı tabağı görünce şaşırdı.


Waffle tabağı içerisinde "Büyük Başkan. Transfer ??" yazısını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gerekli takviyelerin yapılacağının müjdesini veren Başkan Gözbaşı "Başarılı olacağız. Destek vermeye devam" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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