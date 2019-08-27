Son Dakika Haberleri: Kayserispor taraftarına forvet cevabı
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Kayserispor taraftarına forvet cevabı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, forvet transferi bekleyen taraftarlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Kayserispor taraftarına forvet cevabı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, forvet transferi bekleyen taraftarlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un forvet Emmanuel Adebayor ile sözleşme yapması sarı kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Togolu yıldızın imzasından sonra İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, "O burada" diye videolu paylaşım yaptı. Sonrasında ise forvet transferi bekleyen fanatik Kayserispor taraftarlarına da tek tek cevap verildi.


Gelin arabasının arkasına "Forvet nerede Dr. Erol Bedir başkan" yazdırarak mesaj veren taraftara, "Sizlere mutluluklar. O burada" cevabı verilirken "3 gündür forvet uyumuyorum forvet lütfen forvet artık forvet açıklayın forvet sabırsızlıkla forvet bekliyoruz" paylaşımına da "Artık rahat uyuyabilirsin Emre. O burada!" cevabı verildi. - KAYSERİ

Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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