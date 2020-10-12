Kayserispor taraftarına jest
12.10.2020 13:27
Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'den taraftara jest.Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, taraftara jest yaparak her hafta kendi locasında 5 taraftarı ağırlayacağını söyledi.
Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'den taraftara jest.
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, taraftara jest yaparak her hafta kendi locasında 5 taraftarı ağırlayacağını söyledi.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'umuzun maçları artık seyircili oynanacak. Her hafta 5 taraftarımızın özlemini giderebilmek için onları locamda misafir etmek istiyorum. Eski günlerdeki gibi coşkusuyla üzüntüsüyle hep birlikte" cümleleri kurdu.
Eski Asbaşkan Mustafa Tokgöz'un bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. - KAYSERİ
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