Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli

02.11.2020 22:24
Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor kulübünün taraftar grubu Kapalı Kale tarafından İzmir'de mağdur olan depremzedelere yardım eli uzandı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünün taraftar grubu Kapalı Kale tarafından İzmir'de mağdur olan depremzedelere yardım eli uzandı.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan deprem felaketinin sarsıntısı devam ediyor. Halen enkaz altında vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından destek verilirken Kayserispor'un en büyük taraftar grubu Kapalı Kale tarafından da yardım eli uzandı.

Kapalı Kale lideri Ahmet Dirgenali, "İzmir'de yaşanan elim deprem olayı hepimizi derinden üzdü. Kayserispor taraftarları olarak biz de İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak istedik. Karınca kararınca topladığımız gıda maddelerini, battaniye, kıyafet, çocuk malzemelerini AFAD aracılığıyla İzmir'de mağdur ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz" dedi.

Türk insanının kadirşinas bir yapıya sahip olduğunu da ifade eden Ahmet Dirgenali, "İnşallah yaşanan bu talihsiz olayı biran önce atlatıp yaraları sararız. Kapalı Kale taraftar grubu olarak yaralılarımıza Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli

Kayserispor, Taraftar, İzmir, Kale, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin İzmir depreminin şiddetini farklı ölçmesinin nedeni ortaya çıktı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz         
22:30
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı         
21:41
Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti         
21:00
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi         
20:03
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
19:09
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı         
17:21
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 22:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei