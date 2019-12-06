Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Tavares ile yollarını ayırdı
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Kayserispor, Tavares ile yollarını ayırdı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı.

Kayserispor, Tavares ile yollarını ayırdı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

Gözbaşı mesajında "Bize yüreği ile oynayacak futbolcular lazım. Kayserispor'umuza katkı sağlayamayan futbolcularla yolumuzu ayırmaya devam ediyoruz. Taveres ile yollarımızı ayırdık. Zararın neresinden dönersen kar. Bu zamana kadarki zarardan karımız 1 milyon doların üzerine çıktı." ifadelerine yer verdi.

Sezon başında İsviçre'nin Sion takımından 1 yıllığına kiralanan Tavares, sarı-kırmızılı formayla 3 lig maçında forma giydi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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