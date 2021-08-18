Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı

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Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından deneyimli hocayla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlamıştı.

"YENİ HOCAMIZIN TÜM CAMİAYA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Hikmet Karaman'la anlaşma sağlanılmasının ardından Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Hikmet Karaman ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardık. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.