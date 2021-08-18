Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından deneyimli hocayla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlamıştı.
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika Spor