Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı

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Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından deneyimli hocayla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlamıştı.

"YENİ HOCAMIZIN TÜM CAMİAYA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.