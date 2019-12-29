Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı - Son Dakika Spor

Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.

Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu.

2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.

Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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