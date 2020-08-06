Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gözbaşı, Prosinecki'ye teşekkür ederek, "Çok değerli hocamız Robert Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisi duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı. Kaleci Lung takımda kaldı Başkan Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung'un sarı-kırmızılı ekipte kaldığını açıkladı. Gözbaşı, 31 yaşındaki kalecileri Lung'un önümüzdeki sezonda da Kayserispor forması giyeceğini belirtti. Gözbaşı, açıklamasında, " Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı

Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor

Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi