Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı
15.03.2021 20:27
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da, haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Yalçın Koşukavak'ın) Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu Kamyonla çarpışan otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi