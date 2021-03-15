Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da, haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Yalçın Koşukavak'ın) Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.