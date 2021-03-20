Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi - Son Dakika

Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi

20.03.2021 23:15
Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi, System.String[]

Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu'nu teknik direktörlüğe getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı. Ayrıca Hamzaoğlu, Kayserispor'un bu sezon çalışacağı 4. teknik direktör oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi. Dan Petrescu ile yollarını ayırdıktan sonra Uğur Kulaksız ile yola devam eden Kayserispor, Karagümrük'e 3-0 yenildikleri maçın ardından değişiklik yapma kararı aldı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı. Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat tarihinde Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi

KAYSERİSPOR'A TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, Bektaş ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Ömer Faruk Mahir ile 2 maça çıkmıştı. Daha sonra Samet Aybaba'yı göreve getiren Sarı-kırmızılılarda Aybaba ile yollar ayrıldıktan sonra takım, 2 hafta altyapıda görev yapan Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'ye emanet edilmişti. 11 Ocak tarihinde Romen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşan Kayserispor, 8 hafta sonra deneyimli teknik direktör ile yollarını ayırdı. Petrescu ile yollar ayrılmasının ardından Uğur Kulaksız'a emanet edilen Kayserispor, 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Dan Petrescu ile yolların ayrılmasından günler sonra Yalçın Koşukavak'ın yardımcıları Ramazan Varlı ve Yağız Çekem, Kayserispor'da Uğur Kulaksız'ın ekibinde yer almıştı. Uğur Kulaksız yönetiminde 6 maça çıkan Kayseri ekibi, 4 galibiyet 2 de mağlubiyet almıştı.

Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi

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Son Dakika Spor Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi - Son Dakika Spor


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