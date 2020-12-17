Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum

17.12.2020 15:32
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum, System.String[]

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Hes Kablo Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan ve oynanan oyundan memnunum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor ligin 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, "Antalyaspor takımında bireysel yetenekleri iyi oyuncular var. Kenarları iyi kullanıyorlar. Sahaya yansıttığımız olumlu şeyler var. Tabi ki eksilerimiz de mevcut. Onlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumla ilgili sıkıntılarımızı daha çok çalışarak düzeltmeye çalışıyoruz. Takımdan ve oynanan oyundan memnunum. Herhalde izleyenler de memnundur. Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp, istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu."HASAN HÜSEYİN KİŞİSEL SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"Hasan Hüseyin'in takımdan ayrılış sürecine de değinen Samet Aybaba, "Hasan Hüseyin Acar 2 gün önce bana gelip kişisel sorunları olduğunu, bu sebepten ötürü takıma performans olarak katkı sağlayamadığını söyledi. Biz de isteğini normal karşıladık ve başkana ilettim. Bu konuyla ilgili, bir şeyler çözülsün diye başkanımızla karşılıklı oturup anlaştılar. Hasan Hüseyin'e bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Böyle şeyler oluyor. İnşallah gittiği yerde mutlu olur" şeklinde konuştu."TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR"Transfer çalışmalarına da değinen Samet Aybaba, "Her kulüpte olduğu gibi bizim de transfer çalışmalarımız var. Ben hayatım boyunca antrenörlüğe başladığım dönemden beri transferi şu şekilde düşündüm; eksik yerlere oyuncu alalım ve sezona başladıktan sonra gerekli performansı alamadığımız yerlere bakalım. Böyle bir planımız var. Küçük küçük düşündüğümüz projeler var. Scout ekibiyle ilgili de çalışmalar başladı. İleride bu konuyla ilgili açıklamalar yaparım. Herkesin oyun içi kaderi var biliyorsunuz. Hepimiz öyle geldik. Bu tarz sıkıntılar neticesinde oyuna katılan oyuncularla ilgili tek hayalim formayı alsın, kulübüne  10-15 sene  katkıda bulunsun. ya da çok iyi yerlere gelsin, kulübüne ekonomik olarak katkısı olsun" ifadelerini kullandı.PEDRO HENRİQUE: DAHA İYİYE GİDECEĞİM

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Pedro Henrique ise, "Antalyaspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın çok zor olacağının bilincindeyiz. Son haftalarda çok iyi oynuyoruz ama tek eksik olan 3 puan. Bu maçta da iyi oynayıp 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Bu sezonun başlangıcı kariyerimin en zor süreciydi diyebilirim. Çünkü 3 kez sakatlandım. Hatayspor maçında da talihsiz şekilde kırmızı kart yedim ve takımdan uzak kaldım. Takımımla birlikte olamadık. Samet Aybaba geldikten sonra ona bazı talihsizlikler olduğunu, bunun futbolun doğasında olduğunu söyledim. Hocamız da bana güvendi. Performansımız yükseliyor. Takımımın bana, benim onlara ihtiyacım var. Bu şekilde daha iyiye gideceğim" dedi.

- Kayseri
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Takımdan ve oynanan oyundan memnunum - Son Dakika Spor


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