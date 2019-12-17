İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Gerekirse altyapıdaki genç evlatlarımızla bunu başaracağız. Gerekirse de tribünden 11 tane aslan yavrusu alıp onlarla mücadele edeceğiz. Çünkü Kayserispor'un arması da forması da çok değerli." dedi.

Uygun, kulüp tesislerinde Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirten Uygun, "Gaziantep FK sezon başında hem yönetimsel anlamda hem de sportif kadro anlamında ciddi bir yapılaşmaya gitti. İyi bir takım kurdular ama içeride sıkıntıları vardı. Biz de bunu değerlendirmek istiyorduk. Artem Kravets'in bir penaltısı çalınmadı. Hakem göremedi o pozisyonu. VAR'ın başındakiler de zaten hiç bir zaman göremiyor. Göremedikleri pozisyonlarla bir şehrin kaderiyle oynuyorlar. Başka takıma gelince de olmayan faulü bile çalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendilerini Gaziantep'te de yalnız bırakmadığını vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:

"Ben geldikten sonra sezon başında kurulan takımın yaklaşık yüzde 60'ı gitti. Bu da alternatif kadro kurmamızı imkansız hale getiriyor. Altyapıdan 4-5 oyuncu takviye yaptık. Bu şekilde mücadele ediyoruz. Buna rağmen kalan kahramanlar bizim için değerli. Bu asil kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sahadaki mücadeleden kesinlikle memnundum. Ben sadece oraya kadar gelen yaklaşık 2 bin taraftarımıza galibiyeti armağan edemediğimiz için üzülüyorum. Şimdi önümüzde bir kupa bir de lig maçı var. Kupadaki Manisaspor maçında altyapıdaki çocuklarımızı görme imkanımız olacak. Ondan sonra bu ligde yedek oyuncularıyla bile şampiyonluğa oynayabilecek olan Medipol Başakşehir'le oynayacağız. Çok zorlu bir maç olacak. Taraftarlarımızın desteği burada çok önemli. Onların desteğiyle inşallah bu maçı da alacağız."

Sakatlıklar Uygun'u düşündürüyor

Takımdan ayrılan oyuncuların yanı sıra sakatlıkların da peşlerini bırakmadığını anlatan Uygun, "Bernard Mensah yaşadığı sakatlığından dolayı yaklaşık 10-11 gün koşuyla devam edecek. Trabzonspor maçının olduğu gün sahaya çıkabilecek. Biz de onu sahaya çıktığı ilk gün riske atmayız. Dolayısıyla Bernard Mensah devreyi kapattı. Hem buradaki süreç hem de devre arasındaki zamanda iyileşerek ikinci yarı aramızda olacak. Bunun dışında Yasir Şubaşı ve Brice Dja Djedje'nin de sakatlıkları mevcut." ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Transfer konusuna da değinen Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer konusunda yetkili bir ekibimiz var. Bu ekibe bugün eski oyuncumuz Gökhan Ünal da katıldı. Ben onlara mevkisel olarak söyleyeceklerimi söyledim. Gerekli transferler yapılırsa bizi daha güzel günler bekliyor. Tabii ki bunlar ekonomik desteklere bağlı. Bundan önceki süreçlerde ekonomik anlamda destek alan takımların başardıkları ortada. Ben zaten inanıyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gerekirse altyapıdaki genç evlatlarımızla bunu başaracağız. Gerekirse de tribünden 11 tane aslan yavrusu alıp onlarla mücadele edeceğiz. Çünkü Kayserispor'un arması da forması da çok değerli. Bu takımın düşmeyeceğine sonuna kadar inanıyorum. Ne kadar zor şartlarda olursak olalım ne kadar oyuncu giderse gitsin kalan kardeşlerimizle Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz."

Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Gökhan Ünal da "Yuvaya geri dönmek çok güzel. Ben ismimi de cismimi de futbol camiasına Kayserispor'la duyurdum. Bülent hoca arayınca hiç düşünmeden kabul ettim. Kayserispor olunca gerisi teferruattır. İnşallah Kayserispor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Buradaki eski aile ortamını oluşturmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

İstikbal Mobilya Kayserispor, 19 Aralık Perşembe günü Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Gaziantep FK maçında oynayan oyuncular koşu ve yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular dar alanda pas çalıştı.

Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.