Son Dakika Haberleri: Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Bocalamaya Girmediğimizi Göstereceğiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Bocalamaya Girmediğimizi Göstereceğiz"

16 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; "Kayserispor olarak 10. hafta iyi futbol oynayan, müthiş oynayan haklı galibiyetler alan bir takımın bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; "Kayserispor olarak 10. hafta iyi futbol oynayan, müthiş oynayan haklı galibiyetler alan bir takımın bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamasında, "Önümüzde çok önemli bir Medipol Başakşehir maçı var. Neden önemli biz yendiğimiz aman 35 puan yapıyoruz. 35 puanla da birçok şeyi geride bırakıyoruz. Berabere kaldığımızda 33 puan yapıyoruz. Mağlup olduğumuzda aşağı yakın oluyoruz. Diğer taraftan Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayan takım. Bize kaybettiği zaman tabi diğer takımların alacağı skorlar da önemli ve başka bir gündem ortaya gelecek. Ama biz kendimizi düşünüyoruz şuanda" dedi.

Teknik Direktör Karaman taraftara da seslenerek, "Kayserispor olarak 10 hafta iyi futbol oynayan, müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan bir takımın bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor. Onun için bütün hedefimiz bu. Bunun için de başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza ve biz teknik heyete görevler düşüyor. Hafta içi yapacağımız çalışmalar ile hafta sonuna güzel bir 12. adam motivasyonla iyi bir maç çıkartmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Karaman, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle UEFA Avrupa Liginde Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış Beşiktaş Karius'u Liverpool'dan İzinsiz Gönderirse Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Bocalamaya Girmediğimizi Göstereceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]