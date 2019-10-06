Kayserispor teknik direktörü Karaman istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yönetim kuruluna istifasını sundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir'in istifa etmesi üzerine Teknik Direktör Hikmet Karaman da istifasını sundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden Hikmet Karaman'ın ağzından yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri'de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir'in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim. Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparken de sonuç alabilmek adına her yol mübahtır anlayışına sahip olanları da gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor'a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

Karaman açıklamasında, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Sayın Başkan Erol Bedir'e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor'a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)