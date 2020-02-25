Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki:

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti.

Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, "Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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