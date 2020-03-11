Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu Açıklaması

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kasımpaşa mağlubiyetinin öz güvenlerini kırdığını ancak takımına güvendiğini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kasımpaşa mağlubiyetinin öz güvenlerini kırdığını ancak takımına güvendiğini söyledi.

Prosinecki, sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerindeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın belirleyici ve final havasında olacağını kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile hafta sonu yapacakları maçın diğerlerinden daha önemli olduğunu ifade eden Prosinecki, "Kasımpaşa'ya karşı 5-1'lik kötü bir mağlubiyet aldık. Bir anlamda bizim son haftalardaki çıkışımızı, iyi oyunumuzla gelen öz güveni kırdı. Fakat takıma güveniyorum." diye konuştu.

Önlerindeki maça kadar iyi çalışacaklarını vurgulayan Prosinecki, şunları aktardı:

"Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Onların da sıkıntıları var. Onlar da puan almak zorunda. Burada oynamaları belki de bizim için bir avantaj. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçla sürdüreceğiz. Savaşacağız ve maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum."

Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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