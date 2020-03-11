Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kasımpaşa mağlubiyetinin özgüvenlerini kırdığını ancak takımına güvendiğini söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın belirleyici ve final havasında olacağını belirtti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının diğerlerinden daha önemli olduğunu ifade eden Prosinecki, "Kasımpaşa'ya karşı 5-1'lik kötü bir mağlubiyet aldık. Bir anlamda bizim son haftalardaki çıkışımızı, iyi oyumuzla gelen özgüveni kırdı. Fakat takıma güveniyorum." dedi.

Önlerindeki maça kadar iyi çalışacaklarını vurgulayan Prosinecki, şöyle devam etti:

"Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Onların da sıkıntıları var. Onlar da puan almak zorunda. Burada oynamaları belki de bizim için bir avantaj. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçla sürdüreceğiz. Savaşacağız ve maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum."

Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, 15 Mart'ta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.